نفاد 40 ألف تذكرة قبل الاتحاد والنصر

تفتح أبواب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة عند الـ 05:00 عصرًا قبل أربع ساعات من انطلاقة مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه النصر ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصدر ذاته، بيعت 40 ألف تذكرة حتى ظهر السبت، على أن تكون نسبة 90 في المئة من سعة الملعب للاتحاديين و10 في المئة للنصراويين على يمين المنصة.

وحددت إدارة الملعب البوابة الأولى لكبار الشخصيات، فيما ستكون البوابة الثانية لحافلات الفريقين، ووسائل الإعلام، وحاملي تذامر المنصة الذهبية والفضية.

وخصصت البوابة الداخلية رقم 5 لجمهور الاتحاد، ورقم 1 لمشجعي النصر.

يذكر أن الاتحاد يحتل المرتبة الثامنة في الدوري برصيد ثماني نقاط من تعادلين وانتصارين، فيما يأتي النصر ثانيًا برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات.