نابولي يصطدم بالبطل في القمة الـ161

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، نظيره نابولي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المحليّ.

وتحمل المواجهة الرقم 161 بين الفريقين في المسابقة، بعدما جمعتهما 160 مباراة دورية سابقة، حقق خلالها إنتر 70 انتصارًا، مقابل 48 لنابولي، فيما انتهت 42 مباراة بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف، أحرز إنتر ميلان، 229 هدفًا في اللقاءات السابقة، بينما سجل نابولي 179 هدفًا.

وسجّل إنتر اطلاقة قوية في الموسم الجاري، بعد انتصاره في المباراتين الافتتاحية، بقيادة كريستيان كيفو، مدرب الفريق، وذلك بعد تفوقه في الجولة الأولى على مونزا بنتيجة 1ـ4، والفوز في الجولة الثانية أمام كالياري بهدف نظيف.

وافتتح نابولي الموسم الجديد بانتصار أمام جنوى بهدفيّن نظيفين، في الجولة الأولى، بقيادة الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب الفريق، ليتعثر في الثانية أمام كومو بنتيجة 1ـ2.

ويحتضن ملعب «سان سيرو» في ميلانو القمة المرتقبة بين الفريقين عند الـ07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.