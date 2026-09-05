مختار.. اختار النصر وانتهى في الاتحاد

قبل ثمانية أعوام طرق الاتحاد باب مختار علي بينما كان اللاعب الشاب يشق طريقه في القارة العجوز بعدما تدرج في أكاديمية تشيلسي، وخاض تجربته الاحترافية في أوروبا.. يومها كان بإمكان الاتحاد أن يكون بداية حكايته في الملاعب السعودية لكنه فضّل أن يمنح حلمه الأوروبي مزيدًا من الوقت ورفض العرض الغربي.. عندها أُغلق الكتاب أو هكذا بدا الأمر له.

مر العام وتغيرت الوجهات والأفكار، وظهر النصر في الرواية حينها قرر لاعب الوسط عدم التفكير كثيرًا وتوجه نحو الرياض العاصمة في موسم 2019.

ووثق لاعب الوسط هذه القصة في تصريح نقله موقع رابطة دوري المحترفين الناطق بالإنجليزي 21 فبراير 2025: «قبل انضمامي إلى النصر، كان لدي في العام السابق خيار الانضمام إلى الاتحاد، كما تواصل معي الاتفاق أيضًا.. لكن عندما جاء النصر، لم يكن القرار بحاجة إلى تفكير بالنسبة لي».

لم تكن تجربة ابن الـ28 عامًا حاليًا جيدة نسبيًا مع الأصفر العاصمي، بعدما خرج إلى عدة إعارات الفتح والطائي حتى انتهى عقده وذهب إلى الاتفاق بصفقة انتقال حر أغسطس 2025.

تنقل مختار بعد ذلك بين أكثر من محطة، وتبدلت القمصان والظروف حتى دارت الدائرة بعد أعوام، وعاد الاتحاد ليطرق بابه مجددًا في الصيف.

لم يكن الاتحاد خيارًا يمكن رفضه من جديد خاصة بعد نهاية رحلته في الأصفر العاصمي.. وافق حتى لا تضيع الفرصة مثل سابقتها ويجد نفسه يقف أمام جماهير «النمور» الكبيرة.

والليلة يرتدي مختار قميص الاتحاد، ويستعد لمواجهة النصر النادي الذي فضله يومًا عندما مضى بعيدًا عن الخيار الغربي، طريقًا لم يسلكه قبل ثمانية أعوام.