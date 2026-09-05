فليك يُرسل يامال إلى الإنفرادي

يأمل الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أن يكون الشاب لامين يامال، نجم الفريق الكاتالوني جاهزًا لمواجهة فالنسيا، ضمن منافسات دوري «لاليجا»، بعدما تعرض لكدمة حرمته من الجلسة التدريبية مع زملائه، صباح السبت، مكتفيًا بحصة منفردة في مركز التدريب.

وقال فليك في مؤتمر صحافي، عُقد السبت، قبل المواجهة الأحد: «علينا أن ننتظر حتى الغد، لا أستطيع أن أجزم، علينا أن نقرر ما إذا كان من الأفضل أن يحصل على راحة، أو أن يبدأ المباراة أساسيًا، سأتحدث معه وسنتخذ القرار، لامين لاعب يحب لعب كرة القدم».

وأوضح المدرب الألماني أن يامال سيرافق الفريق إلى ملعب «ميستايا»، حيث يسعى برشلونة إلى مواصلة انطلاقته القوية، وتحقيق الفوز الرابع تواليًا، مضيفًا: «تدرّب بشكل منفصل وكل شيء كان جيدًا، سيسافر معنا الأحد، تعرّض لضربة وكان يشعر ببعض الألم، لذلك فضلنا أن يتدرب بشكل منفصل، بعد التدريب أكد على أن كل شيء على ما يرام، لذا سيسافر معنا ونأمل أن يتمكن من اللعب».

واستطاع بطل العالم مع إسبانيا التألق في الفوز على رايو فايكانو 5ـ2 الإثنين الماضي، مسجلًا أول هدفين له الموسم الجاري.

ومنحت خسارة ريال مدريد، الغريم التقليدي، أمام ريال بيتيس 0ـ1 الجمعة، حامل اللقب فرصة الانفراد بالصدارة.

وعن إمكانية الانفراد بالصدارة، تابع فليك: «عندما تشاهد مباراة الأمس، ترى أن ريال مدريد لعب أيضًا بشكل جيد، صنع فرصًا كبيرة، هذه هي كرة القدم، التعثر وارد دائمًا، بالنسبة لنا، الأهم هو أن نركز على أنفسنا».

ومن المرجح أن يبدأ البرازيلي جابريال جيزوس، الوافد الجديد، على مقاعد البدلاء، مع استمرار رافينيا في مركز المهاجم الصريح، بعدما سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات وهو يلعب خارج مركزه المعتاد، بعدما أبان فليك عن رضاه بمستوى رافينيا، متابعًا: «في الوقت الحالي، يقدم رافينيا أداء رائعًا، هو الخيار الأفضل لنا في هذا المركز».

ويواجه برشلونة نظيره فالنسيا، الأحد، عند الـ05:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.