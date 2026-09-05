الرئيسية / الصورة .. قصة

حصة أخيرة

2026.09.05 | 03:40 pm
شارك لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، صباح السبت، في حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة فالنسيا، مساء الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)
حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة