أمام الحزم.. سوليناس يستعين بالبيشي والزارعي

وضع الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، الثنائي عبد العزيز البيشي وحسين الزارعي ضمن خياراته أمام الحزم في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الإيطالي قرر وضع الثنائي الجديد بعد توقيعهما مع الفيصلي، الجمعة، في مقاعد البدلاء أمام الحزم.

وتعد تجربة الفيصلي السادسة للبيشي، بعد انطلاقته مع الشباب، الذي انتقل إليه قادمًا من الفئات السنية في حطين موسم 2013، وفاز معه بكأس الملك والسوبر السعودي في 2014، لينتقل بعدها معارًا إلى التعاون موسمًا واحدًا.

وفي بداية موسم 2018ـ2019 بدأ البيشي مرحلة جديدة مع الفيصلي قبل الانتقال إلى الاتحاد في يناير 2019، ليحقق برفقته دوري روشن السعودي موسمين «2023» و«2025»، وكأس الملك «2025»، والسوبر السعودي «2023».

وفي 2023ـ2024 أعاره الاتحاد إلى ضمك، وعاد إلى ناديه بالموسم التالي.

وعلى المستوى الدولي، شارك البيشي بقميص المنتخب السعودي في 22 مباراة دولية، واستطاع تسجيل هدف واحد ضد العراق في بطولة «سوبر كلاسيكو» التجريبية في 2018.

وفي المقابل، انتقل الزارعي إلى الفيصلي قادمًا من الدرعية بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومثّل الزراعي الدرعية في 21 مباراة، سجل هدفًا ولم يسهم في صناعة أي هدف. وانتقل البالغ من العمر 21 عامًا إلى الدرعية قادمًا من الفتح يوليو 2025.

ويحتل الفيصلي المركز الـ 17 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة من تعادل وثلاث خسائر.