السبت.. اجتماع يناقش هزائم أبها

يجتمع سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، السبت، بالكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بحضور اللجنة الفنية الخاصة باختيار اللاعبين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن الأحمري سيناقش مع الجهاز الفني واللجنة الفنية بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في أول خمس مواجهات في الدوري والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين في دور 32 من أمام العروبة بركلات الترجيح قبل اتخاذ القرارات التصحيحية للفريق.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الجنوبي عقدت اجتماعًا مطولًا مع اللاعبين قبل مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي الجمعة، التي خسرها 0ـ1.

ويحتل أبها المركز الـ 18 في سلم ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة من أربع خسائر وتعادل وحيد أمام الخليج 1ـ1 ضمن الجولة الثالثة.