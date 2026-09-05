استرجاع في المسبح

خضع لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم لجلسة استرجاعية في حوض السباحة، ظهر السبت، بعد تحقيق الفوز على أبها 1ـ0 ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الجمعة الماضي (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)