إصابة الكتف تُغيّب رينر عن بطولة العالم

يغيب الفرنسي تيدي رينر، نجم الجودو، عن بطولة العالم 2026، المُقرر انطلاقها أكتوبر المقبل، بعدما أرغمته إصابة في الكتف على الانسحاب، حسبما أعلنه الاتحاد الفرنسي، السبت.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن مستوى تحسن الإصابة لن يسمح لرينر بالمشاركة في بطولة العالم 2026، المنظمة في باكو، مضيفًا: «الأولوية لاستعادته للياقته، وعودته في أحسن الظروف».

وأبعدت الإصابة رينر، حامل خمس ذهبيات أولمبية، أيضًا عن الجائزة الكبرى لليما بالبيرو، وجراند سلام في لوزان.

وكان رينر يطمح للقبه الـ 12 في منافسات أذربيجان.

ومنذ خوضه غمار أولمبياد باريس، أجّل النجم الفرنسي عدة مرات استئنافه للمنافسات، بداية بسبب عملية خضع لها في المرفق، والآن بسبب تدخل جراحي يعود لإصابة في عام 2013.

ولم يشارك رينر في أيّ مسابقة فردية منذ أولمبياد باريس صيف 2024، حين ظفر بلقبه الثالث في الفردي، وتتويجه الجماعي الثاني، إضافة إلى منافسته في نزال وحيد في دوري الأبطال نهاية 2024، فاز به مع ناديه باريس سان جيرمان.

ويضع البطل الفرنسي، البالغ 37 عامًا، والحائز على ثلاثة تتويجات بالأولمبياد «2012، و2016، و2024» نصب عينيه نسخة لوس أنجليس 2028، بعد عامين، هدفه الأسمى في مسيرته.