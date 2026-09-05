الملاك السعوديون يتصدرون صباحية الهجن

فاز 17 مالك هجن سعودي بالمراكز الاولى في 17 شوطًا من أصل 21 بالفترة الصباحية لفئة الحقائق عام في النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد السبت على ميدان الطائف.

وحقق الملاك القطريون الفوز في ثلاثة أشواط، فيما ذهب شوط إلى الإمارات.

وسجل السعودي عبد الهادي المري التوقيت الأسرع للفترة النهارية عبر المطية «غلا» بتوقيت 2.53 لمسافة 2 كلم.

ويشهد المهرجان تنظيم 248 شوطًا لفئات: «الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول»، إلى جانب أشواط مخصصة للإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين، يتنافسون خلالها على الفوز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن، التي تبلغ جائزتها 500 ألف ريال.

وينظم في الحدث الكبير للمرة الأولى أشواط المزاين للإبل في ألوان: «الشقح، والشعل، والحمر، والصفر، والمجاهيم، والوضح وهجن أصايل».

وحقق المهرجان في النسخة السابعة أربعة أرقام قياسية في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بوصفه أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، من خلال تسجيل أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن، بواقع 21.637 مطية، إلى جانب تحقيق نسبة زيادة بلغت 93.5 في المئة بعدد المطايا مقارنةً بالنسخة الأولى، ليتجاوز إجمالي الهجن المشاركة في النسخ السبع الماضية 100 ألف مطية.