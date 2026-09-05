الظفيري: الكلاسيكو نصراوي.. ودفاع الاتحاد ضعيف

قلل نهار الظفيري، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، من تأثير أي غياب محتمل للحارس البرازيلي بينتو ماتيوس عن مواجهة الاتحاد، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وأوضح لـ«الرياضية» الظفيري قائلًا: «لن يتأثر النصر بغياب بينتو في حال كان نواف العقيدي جاهزًا فنيًا أمام الاتحاد، وأتوقع فوز النصر نظير ما يمتلكه من عناصر، وما يتمتع به من استقرار فني وتفاهم كبير بين اللاعبين، إضافة إلى أن مركزه بالدوري يعطيه ثقة كبيرة بتفوقه على الاتحاد».

وأكد الظفيري أن النصر يمتلك هجومًا قويًا ودفاعًا متجانسًا، إضافة إلى خبرة تساعده في التعامل مع مثل هذه المباريات الكبرى.

وأضاف الظفيري: «هجوم النصر قوي على مستوى صناعة الفرص والتسجيل وإمكانية الوصول لمرمى المنافس بسهولة، ويعتمد على عدة طرق بالهجوم، سواء كان عن طريق الأطراف أو العمق، إضافة إلى الحلول الفردية التي تميز جميع عناصر خط الهجوم، واستغلال الكرات الثابتة، والمساندة من عبد الإله العمري ومحمد ساميكان وقدرتهما على التسجيل».

وأردف: «في المقابل، يعد الجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين مفتاحي لعب بارزين في الاتحاد».

وتابع: «النصر قوي دفاعيًا بسبب التنظيم والتجانس بين المدافعين، وقلة الوقوع في الأخطاء، مع خبرة لاعبيه وحسن تعاملهم مع المباريات الجماهيرية الكبيرة، مقابل ضعف في دفاع الاتحاد، الذي يحتاج إلى وقت لترميم صفوفه للظهور بشكل أفضل».