سقوط إسبانيا يُنهي موسم بوجاتشار

خضع السلوفيني تادي بوجاتشار إلى عملية جراحية في عظمة الترقوة، بعد سقوطه خلال منافسات طواف فرنسا، ليبتعد عن المنافسات المتبقية في الموسم الجاري، من أجل التركيز على تعافيه الكامل، حسبما أعلنه فريقه، السبت.

وكشف الفريق عن عدم خوض بوجاتشار أيّ منافسة في الوقت الجاري، قائلًا عبر منشور في الحساب الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «بعد سقوطه في طواف إسبانيا، لن يخوض تادي المنافسات مجددًا الموسم الجاري، من أجل التركيز الكامل على تعافيه وإعادة تأهيله».

وأضاف الفريق: «نتمنى أن تتعافى بأسرع وقت، نراك عام 2027»، كما أعلن في المنشور ذاته تمديد عقد الدراج، البالغ 27 عامًا، حتى نهاية 2032.

من جانبه، قال بوجاتشار في بيان الفريق الصحافي: «في هذه الظروف، أهم شيء استعادة لياقتي، وأن أعطي جسدي ما يحتاجه».

ويغيب الدّراج السلوفيني بالتالي عن بطولة العالم في مونتريال، سبتمبر الجاري، وبطولة أوروبا في سلوفينيا، مطلع أكتوبر المقبل، وسباق لومبارديا أيضًا في أكتوبر، وهي ثلاثة سابقات يحمل لقبها.

وسقط السلوفيني، الذي كان يتصدر بفارق مريح طواف إسبانيا، في 29 أغسطس الماضي، في المرحلة الثامنة على بعد 32 كيلومترًا من الوصول، وتم إنهاض الحائز على طواف فرنسا خمس مرات بكتف أيسر ينزف دمًا، ومنطقة فوق الحاجب مفتوحة.

وكشف الفحص مساء الحادثة من طرف فريقه عن أنه يعاني من ارتجاج في المخ، وكسر في عظمة الترقوة اليسرى، وكسر مستقر في الفقرة العنقية السابعة، إضافة إلى عدة خُدوش.