النصر والاتحاد مع الطريس.. 3 خسائر

أعلنت لجنة الحكام، السبت، تعيين طاقم تحكيمي سعودي بالكامل لإدارة مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم والنصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووفق موقع اتحاد القدم، يقود المواجهة خالد الطريس، حكم الساحة، «39 عامًا»، ويساعده في الخطوط عبد الرحيم الشمري وسعد الشبرمي، بينما يتولى فريح الجلعود مهمة الحكم الرابع.

ويتولى تقنية حكم الفيديو «VAR» شكري الحنفوش، بمساعدة إبراهيم الدخيل.

وكسب الاتحاد تسع مواجهات من أصل 15، حضر فيها الطريس حكمًا دوريًا، وتعادل في أربع، وخسر اثنتين.

وفي المقابل، قاد الطريس 18 مباراة للنصر، كسب منها 13، وتعادل في أربع، وخسر واحدة.

وإجمالًا، أدار الطريس، الذي تحصل على الشارة الدولية 2016، ويقود المواجهة الأولى بين الاتحاد والنصر في الدوري، 234 مباراة، وأشهر 814 بطاقة صفراء، و39 حمراء، إضافة إلى احتسابه 97 ضربة جزاء.