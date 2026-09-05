حمداني يتولى مهمة «محاربي الصحراء»

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، السبت، تعيين إبراهيم حمداني مدربًا لمنتخب «محاربيّ الصحراء» الأول لكرة القدم، وفقًا لمصادر في اتحاد اللعبة.

وأوضح المصدر ذاته، أن وليد صادي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الجزائري، اتفق مع حمداني على تفاصيل العقد كافة، إضافة إلى تعيين عنتر ​يحيى مساعدًا للمدرب.

ويخلف إبراهيم حمداني السويسري ‌فلاديمير بيتكوفيتش، ‌الذي ​رحل عن ‌منصبه ⁠بعد ​كأس العالم 2026.

ويشغل حمداني منصب مدرب منتخب ⁠تحت 20 عامًا ‌منذ ‌نحو شهرين، وخلف في هذا ‌المنصب المدرب نادر ‌رزيق الذي استقال للالتحاق بنادي لوهافر الفرنسي في منصب مدرب مساعد.

ونجح حمداني ‌حين تم تكليفه بالإشراف على منتخب ⁠تحت ⁠21 عامًا في ألعاب البحر المتوسط الأخيرة في إحراز الميدالية الذهبية، وهي الثانية لمنتخب كرة القدم منذ ألعاب 1975 بالجزائر.