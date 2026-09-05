بعد 3 ساعات.. الشقيقتان تودعان «فلاشينج ميدوز»

خسرت الشقيقتان الأمريكيتان فينوس وسيرينا وليامز، خلال عودتهما لمنافسة الزوجي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى، أمام المصنفتين 14 التايوانية تشان هاو-تشينج، والأسترالية مايا جوينت، بنتيجة 3ـ6 و7ـ6 «8/6» و6ـ7 «7ـ10» في الدور الأول، في مواجهة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات.

وقالت مايا الفائزة عقب اللقاء: «كانت الأجواء ممتعة، لأنه كان بمقدورنا اللعب ضد أسطورتين في كرة المضرب، وهذا أمر استثنائي جدًا».

وعادة سيرينا، الحائزة على 23 لقبًا فرديًا في البطولات الكبرى، من اعتزال دام أربعة أعوام، لتلعب في آخر نسخة لـ«ويمبلدون»، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وبعد خسارتهما المجموعة الأولى، تداركتا في الثانية التي حسمتاها بشوط كسر التعادل.

وتمكنت الشقيقتان من رد الكسر في المجموعة الثالثة، وتقدمتا 5ـ0 في الشوط الفاصل في المجموعة الأخيرة، المشكّل من عشر نقاط، قبل أن تخسرا اللقاء.

وتقدمت هاو-تشينج وجوينت 4ـ2 في المجموعة الفاصلة، قبل أن تدرك الشقيقتان وليامس التعادل، ثم تخسران شوط كسر التعادل.

وتملك نجمتا التنس 14 لقبًا في زوجي السيدات بالبطولات الكبرى، من بينها لقبان في هذه البطولة.

ولعبت فينوس، صاحبة الـ46 عامًا، وسيرينا، البالغة 44 عامًا، بطولة كبرى لزوجي السيدات للمرة الأولى منذ عام 2022، ويعود فوزهما الأخير معًا بأحد الألقاب الكبرى لنسخة 2018 من بطولة «رولان جاروس».