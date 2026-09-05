السبت.. الأهلي يعلن صفقة باعطية

تعلن إدارة النادي الأهلي، السبت، التوقيع الرسمي مع سعيد باعطية، ظهير أيمن فريق الفتح الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن باعطية «25 عامًا»، تجاوز الكشف الطبي الذي خضع له بعد وصوله الجمعة إلى جدة، وأنهى جلسة التصوير الخاصة قبل الإعلان الرسمي.

وبيّن المصدر أن الجهاز الفني وضع برنامجًا إعداديًا خاصًا للظهير الجديد، على أن يخضع إلى اختبارات بدنية ولياقية، قبل ضمه للقائمة التي ستغادر إلى مدينة الدمام، الإثنين، لمواجهة القادسية ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الثلاثاء.

وكانت إدارة النادي الأهلي وقعت مع مشعل المطيري قادمًا من أبها، ونايف مسعود من الفتح، وعبد الله رديف من الهلال، فيما أبرمت أربع صفقات أجنبية، ابتداءً من الجامبي أبو بكر كينتيه «تروموسو النرويجي»، والأرميني إدوارد سبيرتسيان «كراسنودار الروسي»، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو «سبورتينج لشبونة»، وأخيرًا الأوكراني أرتيم بوندارينكو «شاختار الأوكراني».

وكانت «الرياضية» ذكرت نقلًا عن مصدر خاص مطلع سبتمبر الجاري، أن الأهلي دخل في تفاوض مباشر مع الفتح، وأرسل عرضًا رسميًا الثلاثاء الماضي، لشراء المدة المتبقية من عقد باعطية، قبل دخوله الفترة الحرة يناير المقبل.

وتدرج باعطية في الفئات السنية بالنادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى الأنصار، ثم جدة، وأخيرًا إلى الفتح في يناير من موسم 2022ـ2023.

ولعب باعطية مع الفتح 95 مباراةً في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفٍ، وصناعة ثلاثةٍ، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.