جائزة إيطاليا الكُبرى.. راسل يخطف الثالثة

أثبت جورج راسل، سائق مرسيدس، أنه المنافس الأقوى، بعد تسجيله أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا ​الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت، بينما احتل لويس هاميلتون المركز الثاني لمصلحة فيراري، الفريق الذي يحظى بتشجيع الجماهير المحلية.

وسجل راسل، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، ويتساوى في النقاط مع هاميلتون، لكنه يتفوق عليه 2ـ1 في الانتصارات، أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و22.219 ثانية، ‌على أسرع ‌حلبة في جدول السباقات وأحد أكثرها ​قيمة ‌تاريخية.

وكان هاميلتون، بطل ​العالم ⁠سبع مرات، الذي يسعى لتحقيق فوزه السادس بسباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا ليسجل رقمًا قياسيًا، أبطأ بواقع 0.226 ثانية.

وجاء كيمي أنتونيلي، زميل راسل في الفريق، الذي يُعد الإيطالي الأول منذ 73 عامًا يتصدر ‌البطولة في سباق مونزا، في المركز الرابع، وأكمل المنصة ماكس فيرستابن، ​الفائز بالسباق لمصلحة رد ‌بُل في 2025، بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن ينطلق أنتونيلي، ‌الذي يتقدم بفارق 59 نقطة على راسل وهاميلتون، من نهاية شبكة الانطلاق، بسبب عقوبات متعلقة بالمحرك، ما يمنح منافسيه فرصة كبيرة لتقليص الفارق مع المتصدر.

واحتل لاندو نوريس، سائق ماكلارين، بطل العالم الحالي، ⁠والفائز بالسباقين ⁠الأخيرين، المركز الخامس بفارق 0.406 عن الأسرع، بينما جاء شارل لوكلير، سائق فيراري، سادسًا، ثم أرفيد ليندبلاد من فريق ريسنج بولز بالمركز السابع، تلاه أوسكار بياستري، سائق ماكلارين ثامنًا، بينما أكمل بيير جاسلي وفرانكو كولابينتو من ألبين المراكز العشرة الأولى.