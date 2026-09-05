ليتي يتراجع .. والاتفاق يبحث عن بديل

تراجع المدافع البرتغالي ديوجو ليتي عن اتفاقه مع إدارة نادي الاتفاق، على انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، السبت.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن أن إدارة الاتفاق كانت تنتظر استكمال الخطوات النهائية للصفقة، قبل أن يغيّر المدافع البرتغالي موقفه في اللحظات الأخيرة ويصرف النظر عن الانتقال.

وبدأت الإدارة الاتفاقية مباشرةً التحرك نحو خيارات بديلة في مركز قلب الدفاع، سعيًا إلى حسم الملف قبل إغلاق فترة الانتقالات الأحد.

ويعد ليتي، البالغ من العمر 27 عامًا، أحد خريجي أكاديمية بورتو، إذ تدرج في جميع الفئات السنية للنادي قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، كما خاض تجربة إعارة مع سبورتينج براجا، قبل انتقاله إلى يونيون برلين، الذي مثّله بدايةً على سبيل الإعارة، ثم تعاقد معه بصورة نهائية.

وشارك ليتي مع مختلف منتخبات البرتغال السنية، بداية من منتخب تحت 16 عامًا، وحتى منتخب تحت 21 عامًا، وأسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا تحت 17 عامًا في 2016، كما حقق مع بورتو لقب الدوري البرتغالي، وكأس البرتغال، وكأس السوبر البرتغالي، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا للشباب.