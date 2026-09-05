الإنماء.. مسرح الأفراح النصراوية أمام الاتحاد

يدخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة النصر، السبت، على ملعب الإنماء بمدنية الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، باحثًا عن تقليص التفوق النصراوي في مواجهات الفريقين قبل اللقاء الذي يجمعهما السبت.

وكسب الأصفر العاصمي خمسًا من تسع مباريات دورية جمعتهما على ملعب الإنماء، مقابل ثلاثة انتصارات لأصحاب الأرض وتعادل وحيد، إضافة إلى أفضلية تهديفية للنصر بـ13 هدفًا مقابل سبعة للاتحاد.

وعانى الاتحاد من عقدة مستعصية بملعبه في مواجهات الدوري حيث عجز عن تحقيق أي انتصار على النصر بملعب الإنماء منذ تدشينه 2014 وحتى فبراير 2022.

ونجح أخيرًا في كسر التفوق النصراوي بفوز عريض استقر عند ثلاثة أهداف دون رد تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وجاءت المواجهة الأخيرة في الدوري على هذا الملعب لترسخ التفوق العاصمي بعدما حسم النصر اللقاء لصالحه بهدفين دون رد، ويحاول الاتحاديون تقليص الفجوة بينهم وبين النصر الذي يسعى بدوره لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بفوز خامس على التوالي.