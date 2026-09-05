بعد تأخره بهدفين.. نيوكاسل يخطف التعادل أمام بورنموث

قلب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بورنموث السبت، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وعادله في الدقائق الأخيرة 2ـ2، ليواصل بدايته الخالية من الخسائر الموسم الجاري.

وأصبح بورنموث بهذه النتيجة أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل الهدف الافتتاحي في أول ثلاث مباريات له في الموسم ويفشل في الفوز بأي منها، مسجلًا تعادلين وخسارة بحسب «أوبتا».

أما نيوكاسل فنجح في قلب تأخره بهدفين إلى فوز في مباراة بالمسابقة للمرة الأولى منذ مارس 2024 «4ـ3 ضد وست هام»، حيث خسروا جميع مواجهاتهم الـ 15 الأخيرة عندما كانوا متأخرين بهدفين أو أكثر قبل اليوم.

ووجد فريق الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي السابق، نفسه متأخرًا 0ـ2 بحلول الدقيقة 35 بعد هدف من مسافة قريبة سجله ماركوس تافيرنييه وهدف عكسي للألماني مالك تياو. وغيّر هارفي بارنز جناح نيوكاسل مجرى المباراة بتسديدة رائعة مقوسة بعد أقل من دقيقتين مقلصًا الفارق، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 88 بواسطة البديل جاكوب رامسي.

وسجل بورنموث رقمًا مميزًا في الشوط الأول حيث سدد 13 كرة، وهو ثاني أعلى رقم له قبل نهاية الحصة في أي مباراة بالمسابقة على الإطلاق «14 تسديدة ضد تشيلسي في ديسمبر 2025» وأعلى رقم لفريق زائر في ملعب سانت جيمس بارك» منذ سبتمبر 2021 «13 تسديدة لليدز يونايتد».

ويبقى نيوكاسل، الذي لم يخسر في أي من مسابقات الموسم الجاري، من دون خسارة بعدما تعادل 2ـ2 مع ليفربول في مباراته الأولى قبل أن يتغلب على توتنام 2ـ0.

ورغم رحيل لاعبي الوسط البرازيلي برونو جيمارايش إلى أرسنال والإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنام، والجناح أنتوني جوردون إلى برشلونة الإسباني، إلا أن النادي أبرم ثماني صفقات جديدة خلال ما وصفه بأنه نافذة انتقالات صيفية «تحوّلية».

أما بورنموث، الذي يخوض بدوره عهدًا جديدا تحت قيادة المدرب الألماني ماركو روزه بعد رحيل الإسباني أندوني إيراولا إلى ليفربول، فبدأ المباراة بقوة في ملعب «سانت جيمس بارك» وانتزع تقدما مبكرًا مستحقًا.

وسدد أليكس سكوت كرة ارتطمت بأحد المدافعين بشكل واضح قبل أن تصل إلى تافيرنييه الذي أظهر براعة كبيرة في التمركز ليحولها إلى الشباك أمام التشيكي لوكاش هورنيتشيك.

وضاعف بورنموث تقدمه عندما اصطدمت تسديدة الهولندي جاستن كلويفرت البعيدة بالقائم قبل أن ترتد من ظهر هورنيتشيك، ثم اصطدمت عرضية سكوت بتياو وارتفعت لتتجاوز خط المرمى.

لكن أصحاب الأرض استعادوا الأمل عندما انطلق بارنز من الجهة اليسرى قبل أن يتوغل إلى الداخل ويسدد كرة رائعة مقوسة تجاوزت يدي الصربي دجوردجي بيتروفيتش.