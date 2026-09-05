تورينو يعمّق جراح فيورنتينا

حقق فريق تورينو الإيطالي الأول لكرة القدم فوزه الأول الموسم الجاري عندما قلب الطاولة على مضيفه فيورنتينا 2ـ1، السبت، لحساب المرحلة الثالثة من الدوري، ملحقًا به الخسارة الثالثة تواليًا.

وكان فيورنتينا الذي كان يسعى بدوره إلى انتصاره الأول، البادئ بالتسجيل بواسطة مهاجمه ماتيو بيليجريني، لكن تورينو رد بهدفين في ثماني دقائق.

وأدرك رولاندو ماندراجورا التعادل «74» إثر تمريرة من السويسري إيراي كومير، قبل أن يخطف الدولي الإسكتلندي تشي أدامس هدف الفوز بتمريرة من المدافع الدولي الجزائري رفيق بلغالي «82».

وبقي تورينو في المركز الـ 14 لكن برصيد ثلاث نقاط، فيما تراجع «فيولا» إلى المركز الأخير من دون رصيد.

ويلعب لاحقًا إنتر مع نابولي، وروما مع أتالانتا.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات بارما مع مونتسا، وفروزينوني مع فينيسيا، وبولونيا مع ساسوولو، ويوفنتوس مع ميلان، على أن تختتم الإثنين بمباراتي كالياري مع ليتشي، وأودينيزي مع لاتسيو.