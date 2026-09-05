تيجاني يقود القادسية أمام الأهلي

عاد الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى التدريبات، السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق ما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدر خاص.

وأوضح المصدر عينه أن لاعب الوسط الهولندي دخل إلى حسابات المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز بعد انتهاء ظروفه الشخصية التي غيّبته عن مواجهة الدرعية الماضية.

وأبعدت ما سماها القادسية «ظروفًا شخصية» تيجاني عن مواجهة الدرعية التي كسبها الفريق الشرقي بثنائية نظيفة الخميس الماضي لحساب الجولة الـ5 من الدوري.

ولعب ابن الـ28 عامًا ثلاث مباريات مع القادسية خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفًا وحيدًا دون أي تمريرة حاسمة وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وتعاقد النادي الشرقاوي الصيف الجاري، مع نجم وسط منتخب هولندا القادم بعد موسمٍ مع مانشستر سيتي أعقب موسمين مع إيه سي ميلان الإيطالي.