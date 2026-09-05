«ليكيب»: العرض الأخير.. أنيس يساوي 40 مليون يورو

قدمت إدارة شركة نادي الاتحاد عرضًا تصل قيمته إلى 40 مليون يورو من أجل التوقيع مع الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب فاينورد روتردام الهولندي، وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، السبت.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن عرض إدارة النادي الجداوي المقدم يعتبر نهائيًا، ولن تزيد العرض.

وبحسب «ليكيب» يرغب اللاعب الجزائري بالانضمام إلى صفوف «العميد» ومغادرة ناديه الهولندي خلال ما تبقى من نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض موسى لعب مباراة فريقه ضد نيخميجن السبت، ضاغطًا على ناديه الهولندي من أجل الموافقة على العرض الاتحادي.

ويرتبط أنيس، البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد مع فينورد يمتد حتى منتصف 2030.

ويرغب الاتحاد في إتمام الصفقة مع اقتراب انتهاء فترة التسجيل الصيفية في السعودية التي تغلق الأحد 6 سبتمبر الجاري.