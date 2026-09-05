النصر يثبت التشكيل.. وبينتو يعود بديلا

ثبَّت الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، التشكيلة التي خاضت المباراة الماضية، رغم استعادته البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، مفضّلًا إبقاء نواف العقيدي ضمن خياراته الأساسية لمواجهة الاتحاد، السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وكان بينتو غاب عن مباراة النصر مع التعاون في الجولة الرابعة، بسبب الإيقاف لطرده قبلها أمام الاتفاق، ما منح العقيدي فرصة حراسة مرمى الفريق للمرة الأولى منذ بداية الموسم الجاري.

وبعد انتهاء إيقاف الحارس البرازيلي، أعاده المدرب إلى القائمة، مع وضعه احتياطيًا للعقيدي، مفضّلًا ذلك على استغلال مقعده لإضافة لاعب أجنبي آخر من بين المستبعدين.

ويبدأ النصر، الذي فاز بجميع مبارياته الأربع في الدوري، المباراة بالعقيدي، وأمامه المدافعون الأربعة من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، وعبد الإله العمري، وسالم النجدي، فيما يتقاسم خط الوسط البرتغالي سامو كوستا والبرازيلي آنجيلو جابرييل.

ويتشكل خط الهجوم من البرتغاليين جواو فيليش وكريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان.