ألينيخينا يعود أساسيّا.. وريوس على الدكة

أعاد الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، النيجيري جورج إلينيخينا إلى قيادة خط الهجوم في مواجهة «الكلاسيكو» أمام النصر، السبت، على ملعب الإنماء في جدة ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي، فيما وضع الكولومبي ريتشارد ريوس، المنضم حديثًا إلى صفوف «النمور»، على دكة البدلاء.

وجاءت عودة المهاجم النيجيري إلى القائمة الأساسية بعد أن شارك بديلًا في لقاء الفتح، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن رابع جولات الدوري، أما ريوس، فظهر في القائمة للمرة الأولى على حساب الصربي كارلو سيميتش بعد أن خاض حصةً تدريبيةً وحيدةً، الجمعة، عقب توقيع عقد انضمامه إلى النادي الجداوي بنظام الإعارة لمدة موسمٍ واحدٍ قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

واستُبعد سيميتش من القائمة بسبب اللوائح التي تُجيز مشاركة ثمانية أجانب فقط في المباراة الواحدة.

وفضَّل الألماني فيسينج البدء بالنيجيري إلينيخينا بدلًا من المغربي يوسف النصيري الذي كان أساسيًّا في المباراة الماضية، كما اختار أحمد الغامدي أساسيًّا على حساب مروان الصحفي.

وبخلاف دخول إلينيخينا والغامدي التشكيل الأساسي، أبقى المدرب على تسعة لاعبين، اعتمد عليهم منذ البداية في لقاء الفتح الماضي، هم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، حسن كادش، البرتغالي دانيلو بيريرا، فارس عابدي، أحمد الجليدان، مختار علي، الهولندي ستيفن بيرجوين، السنغالي ديون لوبي والجزائري حسام عوَّار.

وتألَّفت دكة بدلاء «النمور» من ستة لاعبين إلى جانب النصيري والصحفي وريوس، هم محمد العبسي، مهند الشنقيطي، معاذ فقيهي، راكان الكعبي، محمد برناوي وصالح الشهري.

ويخوض الفريقان المباراة بطموح تفادي الخسارة الأولى في الموسم الجاري، إذ يملك الاتحاد، صاحب المركز الثامن، ثماني نقاطٍ من فوزين وتعادلين، أمَّا النصر، فيحتل المركز الثاني بـ 12 نقطةً من أربعة انتصاراتٍ متتالية.