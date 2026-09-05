اكتسحن الهلال.. سيدات النصر يحتفظن بكأس السوبر

احتفظ فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات بلقب كأس السوبر السعودي للعام الثواني على التوالي بعد فوزه الكبير على الهلال 4ـ1 في المباراة النهائية التي جرت، السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وافتتح النصر النتيجة عبر التنزانية كلارا لوفانجا «11»، وأدركت النيجيرية أسيسات أوشوالا التعادل للهلال «40»، لكن الفرنسية نسرين بهلولي وضعت الفريق النصراوي مجددًا في المقدمة بتسجيلها الهدف الثاني «46»، قبل أن تضرب كلارا مرة أخرى وتقضي على آمال الأزرق رافعة حصيلتها التهديفية إلى «هاتريك» بعد إحرازها هدفين في غضون 6 دقائق «76 و82»

وكان النصر بلغ النهائي بعد فوزه على الأهلي 5ـ2 ضمن الدور نصف النهائي، فيما تأهل الهلال على حساب الاتحاد 2ـ1 في الدور ذاته.

وأضاف الفريق النصراوي ثاني ألقابه في الموسم الجاري بعد تتويجه ببطولة اتحاد غرب آسيا إثر فوزه على الهلال السوري في النهائي الذي استضافه ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية في 5 أغسطس الماضي.

يشار إلى أن النصر حقق لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الموسم الماضي عقب فوزه 2ـ0 على الأهلي في النهائي.