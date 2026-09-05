«الزعيم» يخطف كأس «الحقايق».. وثلاثية إماراتية

انتزع «الزعيم»، المملوك لموسى الموسى، كأس مهرجان ولي العهد للهجن فئة «الحقايق» في شوط «قعدان ـ مفتوح»، السبت، بعد تسجيله زمنًا قدره 2:52.705، وهو الأفضل في الأشواط الختامية للفئة على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وحصدت الهجن الإماراتية ثلاث كؤوسٍ، إذ ظفر «فخر»، المملوك لحمد العامري، بكأس «بكار ـ مفتوح» بـ 2:57.651، ونالت «صروح»، المملوكة لمانع الشامسي، كأس «بكار ـ عام» بـ 2:57.699، فيما كسب «جلمود»، المملوك لحمد العامري، كأس «قعدان ـ عام» بـ 2:57.673.

وفي شوطَي الإنتاج السعودي، حصدت «وعد»، المملوكة لعقاب الدهاسي، كأس «بكار ـ عام» بـ 2:55.901، فيما تُوِّج «منادي»، المملوك لنايف السهلي، بكأس «قعدان ـ عام» بـ 3:00.189.

وتوَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، مُلَّاك الهجن الفائزين بكؤوس فئة «الحقايق»، إضافةً إلى كأسَي المهرجان للإنتاج السعودي.

وشهد اليوم تنظيم 33 شوطًا، توزَّعت على 21 شوطًا عامًّا، وستة أشواطٍ مفتوحة، ومثلها على كؤوس مهرجان ولي العهد، فيما حقَّقت الهجن السعودية خلال الفترة الصباحية 17 فوزًا من أصل 21 شوطًا، مقابل ثلاثة انتصاراتٍ للهجن القطرية، وفوزٍ واحدٍ للإماراتية.

وتُجرى النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للهجن، وجوائزَ ماليةٍ تتجاوز 50 مليون ريال.

ويشهد المهرجان مشاركةً واسعةً من مُلَّاك الهجن محليًّا ودوليًّا ضمن جهود تعزيز حضور رياضة الهجن، والمحافظة على موروثها، وإبراز امتدادها الثقافي والاقتصادي.