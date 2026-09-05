الأحد.. منافسات «اللقايا» تنطلق بجوائز «10.850» مليون ريال

تنطلق منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات العمرية في النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، الأحد، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، بإجمالي جوائز يبلغ «10.850» مليون ريال، موزعة على ثلاثة أيام.

وتتضمن الفئة «64» شوطًا، تمتد مسافة كل منها إلى 4 كيلومترات، لتقطع المطايا المشاركة إجمالي «256» كيلومترًا على مدى أيامها الثلاثة.

وانطلقت النسخة الجارية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تتجاوز «50» مليون ريال.

وتُختتم «اللقايا»، الثلاثاء المقبل، بستة أشواط على كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن، تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية «5.7» مليون ريال، إذ يحصل بطل «بكار ـ مفتوح» على «500» ألف ريال، وبطل «قعدان ـ مفتوح» على «400» ألف ريال، فيما خُصص «700» ألف ريال لبطل «بكار ـ عام»، و«500» ألف ريال لبطل «قعدان ـ عام».

وفي كأسي إنتاج السعودية، ينال بطل «بكار ـ عام» 500 ألف ريال، ويحصل بطل «قعدان ـ عام» على 400 ألف ريال.