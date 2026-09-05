«فلاشينج ميدوز».. أنيسيموفا تودّع من الدور الثالث

ودَّعت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنَّفة العاشرة عالميًّا والوصيفة في النسخة الماضية من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، المنافسات من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أناستازيا بوتابوفا، الـ 25، بـ 6ـ2 و7ـ5، السبت.

وكانت أنيسيموفا واجهت صعوبةً أيضًا في الدور الثاني لتخطي النمساوية الأخرى ليلي تاجر، الـ 49، قبل أن تحسم المواجهة لصالحها 6ـ3 و3ـ6 و6ـ1.

وأمام بوتابوفا، دفعت وصيفة نسخة 2025 من فلاشينج ميدوز ثمن مجازفتها الكبيرة، وافتقادها الدقة، إذ ارتكبت 46 خطأ مباشرًا، ولم تستثمر سوى ثلاث فرصٍ لكسر الإرسال من أصل 16.

وكسبت النمساوية المباراة من أول نقطةٍ لحسم اللقاء بعدما ارتكبت أنيسيموفا خطأها المباشر الـ 23 بضربةٍ خلفيةٍ بعد أكثر من ساعةٍ ونصف الساعة من اللعب.

وتلتقي بوتابوفا في الدور ثمن النهائي الفائزة من مواجهة الروسية ميرا أندرييفا، الخامسة والمتوَّجة بلقب رولان جاروس يونيو الماضي، والتشيكية نيكولا بارتونكوفا، الـ 34.