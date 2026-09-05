لم تحدث منذ 46 عاما.. الـ «VAR» تنقذ توتنام من خسارة ثالثة تواليا

أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم من تسجيل ثلاث خسائر متتالية للمرة الأولى في الدوري منذ 1980، بعد أن ألغت هدفًا لمضيفه نوتنجهام فورست في منتصف الشوط الثاني في مباراة الجولة الثالثة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي، التي يفشل فيها الفريق اللندني من زيارة الشباك في أول ثلاث مباريات بالدوري، الأولى منذ موسم 1974ـ1975.

وباستثناء فوزه 5ـ1 على تشارلتون في كأس رابطة الأندية المحترفة، فإن سجل الفريق اللندني التهديفي الموسم الجاري هو خمسة أهداف.

دخل توتنام ملعب «سيتي جراوند» على وقع خسارتين أمام برينتفورد 0ـ3، ونيوكاسل 0ـ2، وهما نتيجتان مغايرتان تمامًا لما حدث الموسم الماضي، حيث سجَّل فوزين بالجولتين الأولى والثانية على بيرنلي ومانشستر سيتي، مسجلًا خمسة أهداف وحافظ على نظافة شباكه.

وفرضت النقطة الوحيدة، التي حصل عليها المدرب الإيطالي الجديد روبرتو دي زيربي، أجواء من الشك حول هوية الفريق، الذي صارع بقيادته للبقاء الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة، على الرغم من إنفاقه ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني لتدعيم صفوفه.

وكانت أفضل لحظات توتنام عندما سدَّد دومينيك سولانكي، الذي نزل متأخرًا، برأسه في سقف مرمى الحارس ماتز سيلز في الدقيقة «88».

ومع استبعاد البرازيلي ريتشارليسون، هداف الفريق الموسم الماضي، عن تشكيلة الفريق في الدوري الممتاز، فإن المهاجم المصري عمر مرموش، الذي لعب مباراته الثانية أساسيًّا بعد انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، لم يقدم بعد الإضافة المطلوبة إذ سدَّد ثلاث مرات بعيدًا عن المرمى، واحدة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري، وهو العدد نفسه في المباراة الأولى أمام نيوكاسل. كما بلغت نسبة الأهداف المتوقعة منه «xg» في المباراتين 0.35 و0.17.

وأظهر الجناح البرازيلي سافيو، المنتقل حديثًا من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لمحات عابرة من الجودة في أول ظهور له مع الفريق. أما الإيطالي ساندور تونالي، لاعب الوسط القادم من نيوكاسل بـ 92.5 مليون، فكان مفيدًا فقط في الناحية الدفاعية. كما لم يترك الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، الذي انضم معارًا من تشيلسي، في أول ظهور رسمي له منذ 645 يومًا، بعد إيقافه بسبب المنشطات، أي تأثير أمام المرمى، إذ لم يسدد أي كرة في الدقائق العشر التي لعبها.

في الجانب الآخر ما زال فورست ينتظر أيضًا فوزه الأول بعد أن مرَّ أيضًا بصيف مليء بالتغييرات تحت قيادة المدرب الجديد أوليفر جلاسنر.

وكاد أن يتحقق له ما أراد عندما سجَّل نيكو ويليامز هدفًا من كرة رأسية في الدقيقة «69»، قبل أن تتدخل تقنية الـ «VAR» وتلغيه بداعي لمسه الكرة بيده قبل دخولها المرمى.

وبهذه النتيجة، يحتل توتنام المركز الـ 17 بنقطة واحدة، فيما تقدم فورست إلى الـ 16 بنقطتين.