جائزة إيطاليا الكبرى.. جاسلي ينطلق من المركز الأول

انتزع الفرنسي بيار جاسلي، سائق فريق ألبين، مركز الانطلاق الأول بشكلٍ مفاجئ في التجارب التأهيلية لجائزة إيطاليا الكبرى لـ «فورمولا 1» على حلبة مونزا، السبت، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد 191 محاولةً.

وسينطلق جاسلي في سباق، الأحد، من الصف الأمامي إلى جانب البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، ثالثًا متقدِّمًا على شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون، سائقَي فيراري.

وقال جاسلي: «انتظرت تسعة أعوامٍ وأنا أعمل باستمرارٍ، وأحاول تحقيق مركز الانطلاق الأول. فزت بأول سباقٍ لي في مونزا، والآن أحقق أول مركز انطلاقٍ لي».

وأصبح بيير أول سائقٍ فرنسي يحرز مركز الانطلاق الأول منذ جان أليزي على الحلبة نفسها عام 1997، كما أن هذه الحلبة شهدت فوز جاسلي، البالغ 30 عامًا، عام 2020، وهو الانتصار الوحيد له في سباقات الجائزة الكبرى.