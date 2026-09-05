المرة الثانية.. الفيصلي والحزم يكرران السلبية

كرَّر فريق الفيصلي الأول لكرة القدم وضيفه الحزم ذكريات مواجهتهما في موسم 2021ـ2022 التي تعادلا فيها دون أهدافٍ، إذ خرج الفريقان من لقائهما، السبت، بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وسبق للفيصلي والحزم أن تواجها عشر مراتٍ في دوري المحترفين، كسب الأول ست مبارياتٍ، بينما انتصر الثاني في اثنتين، وحضر التعادل في مثلهما، بينما انتهت مواجهتهما في الدور الأول من موسم 2021ـ2022 بالتعادل السلبي.

وفشل الفيصلي، بتعادله السبت، في تحقيق أي انتصارٍ بعد مرور خمس جولاتٍ في البطولة، ليحتل المركز الـ 17 برصيد نقطتين من تعادلين، مقابل ثلاث خسائر، فيما يحتل الحزم المركز العاشر بخمس نقاطٍ من انتصارٍ، وتعادلينٍ، مقابل خسارتين.

ويحلُّ الفيصلي، الثلاثاء المقبل، ضيفًا على الاتفاق ضمن الجولة السادسة، فيما يستقبل الحزم نظيره التعاون في اليوم ذاته.