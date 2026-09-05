بعد 9 أعوام.. السلبية تجمع التعاون والفتح

سجَّل فريق التعاون الأول لكرة القدم وضيفه الفتح التعادل السلبي الخامس بينهما خلال اللقاء الذي جمعهما السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ويعود الفريقان إلى التعادلات السلبية بعد أن توقفت منذ نحو تسعة أعوام، إذ كان الأخير ديسمبر 2017 لحساب الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي.

وتناوب الطرفان على التسديد، إذ حاول التعاون أن يسجل هدف الفوز 13 مرة، بينما جرب الفتح 12 مرة خلال التسعين دقيقة.

ولعب التعاون 24 دقيقة من المواجهة منقوصًا بعدما تلقى اللاعب المغربي يونس البحراوي البطاقة الحمراء عند الدقيقة «66».

وظلَّ الجانبان دون أي انتصار في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بعد ثلاثة تعادلات وهزيمتين لكليهما.

ويواجه التعاون نظيره الحزم، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة السادسة، فيما يلاقي الفتح منافسه الدرعية على ملعب ميدان تمويل الأولى، الأربعاء.