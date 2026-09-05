برقم هالاند التاريخي.. سيتي يكسب كوفنتري

ألحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، الخسارة الثالثة تواليًا بضيفه كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا، بفوزه عليه 1ـ0 بتوقيع النرويجي إيرلينج هالاند، الذي أصبح أكثر لاعبيه زيارةً للشباك بأهدافٍ رأسيةٍ في البطولة.

وشارك في المباراة الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب الوسط الجديد لسيتي، المنتقل من تشيلسي في صفقةٍ عادلت الرقم القياسي المسجَّل الموسم الماضي باسم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، وقدره 125 مليون جنيه إسترليني «169 مليون دولار». ولم يتوقَّع اللاعب، أن يبدأ أساسيًّا، لكنَّه دخل بعد أن عانى نيكو أورايلي من مشكلةٍ في الظهر أثناء الإحماء.

وصنع اللاعب الدولي «25 عامًا» اللحظة الحاسمة في الدقيقة 26 عندما أرسل تمريرةً متقنةً إلى المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو الذي لعب تمريرةً عرضيةً، تجاوزت الحارس، وحوَّلها الهداف النرويجي إيرلينج هالاند بضربة رأسٍ قويةٍ في المرمى الخالي مسجلًا هدفه الثالث الموسم الجاري.

ورفع الهدف رصيد النرويجي إلى 300 في مسيرته مع الفريق، وتصدَّر قائمة لاعبيه الأكثر تسجيلًا بالرأس في تاريخ الدوري الممتاز برصيد 20 هدفًا.

واخترق فرنانديز خطوط دفاع كوفنتري مرارًا بتمريراتٍ متقنةٍ للأمام، بينما كان الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون، لاعب الوسط الآخر، مَن يحدد إيقاع المباراة. وسجل سيتي 803 تمريراتٍ ناجحةٍ، وهو معدله الأعلى منذ الفوز 2ـ0 على شيفيلد يونايتد في 2023.

وكان مستوى فرنانديز واضحًا بعيدًا عن دوره في الهدف، إذ أطلق هجمةً خطيرةً أخرى بانطلاقةٍ ذكيةٍ عبر الوسط قبل أن يمرِّر الكرة إلى الدولي الفرنسي ريان شرقي، صانع اللعب، الذي أطلق تسديدةً، ارتدت من العارضة.

واعتقد الأرجنتيني أنه صنع الهدف الثاني لهالاند، لكنَّه ألغي لأن فرنانديز كان متسللًا قبل أن يمرِّر الكرة عبر منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من أن الفوز لم يكن ساحقًا كما توقَّع الكثيرون أمام فريقٍ صاعٍد، إذ تصدَّى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس المرمى، ببراعةٍ لمحاولاتٍ عدة، إلا أن سيتي حقق العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات.