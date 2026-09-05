في غياب عبد الحميد.. لانس يسقط أمام لوريان

سقط فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم للمرة الثانية الموسم الجاري، بعد خسارته أمام ضيفه لوريان بهدف دون رد لحساب المرحلة الثالثة من الدوري.

وكان بطل السوبر الفرنسي «على حساب باريس سان جيرمان» بدأ المسابقة بشكل مثالي بفوزه على أوكسير 5ـ2، قبل أن يخسر الجولة الثانية أمام ستراسبورج 1ـ2.

وافتقد الفريق لخدمات السعودي الدولي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، الذي غاب عن المباراة الثانية أيضًا بسبب الإصابة، علمًا بأنَّه سجَّل هدفًا في شباك أوكسير.

ووقَّع المهاجم الإيفواري مامادو كونيه على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «54»، بعد أن وصلته تمريرة اليوناني بانوس كاتسيريس، إثر إحسانه توقيت تحركه نحو وسط منطقة الجزاء، قبل أن يوجّه الكرة إلى الشباك.

وواصل الإيفواري إزعاج دفاع أصحاب الأرض بتحركاته المباشرة وقدرته على الاحتفاظ بالكرة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة «67» بعد مجهود بدني كبير.

ومع اعتماد لوريان على توسيع اللعب من الجهة اليمنى وسرعة نقل الكرة إلى العمق، شكَّل تمركز كونيه مصدر إزعاج متواصل لدفاع لانس المؤلف من ثلاثة لاعبين، وأسهم في فرض فريقه سيطرته على اللحظات الحاسمة من المباراة بعد الاستراحة.

وتجمّد رصيد لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، عند ثلاث نقاط في المركز التاسع، بينما عزّز لوريان رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، محققًا فوزه الأول هذا الموسم.

وكان باريس سان جيرمان واصل عروضه المتذبذبة بسقوطه أمام موناكو المتصدر 1ـ2 الجمعة، علمًا بأنَّ فريق العاصمة لم يحقق بعد أي فوز في ثلاث مباريات.