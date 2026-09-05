الأحد.. الهلال يستقبل هيوز

يستهلُّ الإسكتلندي ريتشارد هيوز، الأحد، رحلته العملية مع الهلال بعد أن تسلَّم منصب المدير الرياضي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن النادي ينتظر وصول هيوز إلى الرياض، العاصمة السعودية، الأحد، ويرافقه كريج ماجي، منسِّق الكشافين الذي انضمَّ إلى طاقمه.

وكانت «الرياضية» نقلت عن مصدرٍ خاصٍّ، يوليو الماضي، أن إدارة الهلال أبدت مرونةً بالموافقة على طلب هيوز السماح له بإرسال عددٍ من مساعديه إلى الرياض مبكِّرًا لتولي ملفات التعاقدات الصيفية، والإشراف عليها بشكلٍ مباشرٍ لحين وصوله رسميًّا، سبتمبر 2026.

ويضمُّ طاقم ريتشارد الإنجليزي سايمون فرانسيس، والإسكتلندي مارك جيمس بيرتشيل، والإيرلندي هاري نيكولاس آرتير.

ويملك هيوز خبرةً إداريةً واسعةً، إذ بدأ مسيرته في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 مديرًا رياضيًّا، ثم انتقل إلى ليفربول في 2024 لخلافة الألماني يورج شمادتكه في المنصب ذاته.

وعيَّن الإسكتلندي المدرب الهولندي أرني سلوت خلفًا ‌للألماني يورجن كلوب، وهو قرارٌ أثمر عن نتائجَ فوريةٍ ​بفوز الفريق بلقب الدوري ‌الإنجليزي الممتاز.

كذلك أشرف ‌على حملة تعاقداتٍ مع لاعبين بارزين، منهم فلوريان فيرتس، وألكسندر إيزاك، وأوجو إكيتيكي، في الوقت الذي استثمر فيه ليفربول أموالًا طائلةً للتنافس على أعلى المستويات.