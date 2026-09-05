اتحاد المبارزة يعتمد السلوم

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة عبد الله السلوم نائبًا للرئيس، وأعضاء المجلس الجديد للدورة الانتخابية 2024ـ2028.

وعقد الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد، اجتماعًا السبت في مقر الاتحاد، وتم خلاله التصديق على محضر اجتماع الجلسة الرابعة، والتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير.

واستعرض المجلس التقارير المالية للربع الثاني من عام 2026، وناقش خطة النشاط الخارجي للمنتخبات حتى نهاية عام 2026، إضافة إلى آخر التحديثات المتعلقة بالتعاون مع مركز التدريب السعودي الأولمبي «SOTC»، وآخر مستجدات نظام دعم النقاط للموسم الداخلي 2026ـ2027.

وتناول الاجتماع كذلك ما تم تنفيذه من برامج تطوير الحكام الدوليين والواعدين، إلى جانب بحث عدد من المستجدات والأعمال المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ ما يلزم حيالها، ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز العمل المؤسسي، ومتابعة الخطط والبرامج التطويرية، ودعم مسيرة رياضة المبارزة السعودية .