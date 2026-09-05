قبل إغلاق الفترة.. الأهلي يبحث عن «مواليد»

تكثف شركة النادي الأهلي، بالتنسيق مع أسامة هوساوي، المدير الرياضي المكلف لكرة القدم، تحركاتها للتعاقد مع لاعب أجنبي تحت 21 عامًا في مركز خط الوسط، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الأحد، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ العمل داخل النادي الجداوي يتسارع خلال الساعات الأخيرة من السوق، من أجل إنهاء الصفقة وتسجيل اللاعب الجديد، في ظل رغبة الجهاز الرياضي في تدعيم خيارات خط الوسط قبل إقفال باب التسجيل.

وأشارت إلى أنَّ اللاعب سيُسجَّل بدلًا من البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم الفريق، الذي تتجه الإدارة إلى إعارته خلال الساعات المقبلة، بعدما تلقى عددًا من العروض، من بينها عرض رسمي من نادي الرياض.

وتضم قائمة الفريق الأجنبية السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روجير إيبانيز، التركي مريح ديميرال، الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، الفرنسي فالنتين أتانجانا، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الأوكراني أرتيم بوندارينكو، البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، البرازيلي جالينو، والإنجليزي إيفان توني، إلى جانب البرازيليين ماتيوس جونسالفيس وريكاردو ماتياس.