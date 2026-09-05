بالثنائية.. إلينيخينا يسير على خطى 5 اتحاديين

استقبلت قائمة الأسماء التي سجَّلت هدفين لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم في مباراةٍ واحدةٍ أمام النصر ضمن بطولة دوري المحترفين اسمًا سادسًا، هو المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا بعد إحرازه ثنائيةً في موقعة «الكلاسيكو»، السبت، ضمن الجولة الخامسة.

وسجَّل المهاجم الشاب هدفين في الدقيقتين 4 و22، أحدهما بالرأس، والآخر بالقدم اليسرى قبل خروجه مستبدلًا خلال الشوط الثاني.

وانضمَّ النيجيري إلى قائمة الاتحاديين أصحاب الثنائية في «كلاسيكو» الدوري، التي تضمُّ إلى جواره كلًّا من المغربي عبد الرزاق حمد الله، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، ومحمد الراشد، والجزائري عبد المالك زياية، ومحمد نور.

وسجَّل كلٌّ منهم الثنائية مرةً واحدةً باستثناء نور الذي كرَّرها في مباراتين مختلفتين.

وأصبح في رصيد إلينيخينا خمسة أهدافٍ بقميص الاتحاد الذي ارتداه في 12 مباراةً منذ قدومه مطلع العام الجاري.