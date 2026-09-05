هال وفيلا يكتبان التاريخ.. وبالاس يقلبها على فولهام

حافظ فريق هال سيتي الأول لكرة القدم على بدايته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل دون أهدافٍ مع أستون فيلا، الذي لم يحقق أي فوزٍ، أو يسجل أي هدفٍ في البطولة حتى الآن، السبت.

وكتب هال سيتي التاريخ بتسجيل اسمه ثالثَ فريقٍ صاعدٍ يحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الأولى بـ «البريميرليج» بعد تشارلتون أتلتيك 1998ـ1999، وهيدرسفيلد تاون 2017ـ2018، حسب «أوبتا» للإحصاءات.

أمَّا فيلا، فسجل رقمًا سلبيًّا بكونه أول فريقٍ في تاريخ البطولة يفشل في التسجيل بأول ثلاث مبارياتٍ في موسمين متتاليين بعد تسجيله أربع سلبياتٍ في بداية موسم 2025ـ2026.

ورفع هال رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي بعد أن نجح في الفوز على مانشستر يونايتد 2ـ0، وكوفنتري سيتي 1ـ0.

أمَّا فيلا، فكسب نقطته الأولى، وبات في المركز الـ 17 بعد خسارتين أمام برايتون 0ـ4، وأرسنال 0ـ1.

وفي باقي مباريات الجولة الثالثة، قلبَ كريستال بالاس الطاولة على مضيفه وجاره فولهام، وتغلَّب عليه 3ـ2، وسجل له تايريك ميتشيل في الدقيقتين 35 و54، وبن تشيلويل «77»، بينما أحرز هدفَي فولهام جوش كينج «11»، والإسباني سيسار بالاسيوس «42».

وبقي فولهام، بقيادة مدربه الجديد الإسباني ألفارو أربيلوا، بلا رصيدٍ أسوةً بكوفنتري سيتي، وباتا يحتلان المركزين الأخيرين.

في حين تعادل برينتفورد مع سندرلاند بهدفٍ للألماني فيتالي يانلت «57» مقابل هدفٍ للفرنسي إنزو لو «82» من ركلة جزاءٍ. كذلك تعادل برايتون مع ليدز يونايتد بهدفٍ للكرواتي فوسكوفيتش «71» مقابل هدفٍ لجايدن بوجله «15».