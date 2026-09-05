بالقاتل.. لاوتارو يمنح إنتر نقاط نابولي

قلب المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تأخر فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم بتسجيله ثنائية في الفوز 3ـ2، السبت، على ضيفه نابولي، السبت، لحساب المرحلة الثالثة من الدوري.

وكان الفريقان متعادلين بعد الشوط الأول، لكن نابولي افتتح التسجيل بعد تمريرة خاطئة من نيكولو باريلا، تمكن مايتو بوليتانو، على دفعتين، من هز شباك الإسباني جوزيب مارتينيز «50».

وبعد ثلاث دقائق فقط، ضاعف راسموس هويلاند النتيجة في ختام لقطة غريبة، بينما تجاهل لاعبو إنتر الكرة معتقدين أنها خرجت إلى رمية تماس، مرَّرها جوفاني دي لورنتسو إلى الدنماركي عند مشارف منطقة الجزاء فسدَّدها مباشرة بقدمه اليسرى، فخدعت كرته مارتينيز وأسكتت جماهير سان سيرو.

لكن إنتر الذي لم يهزم نابولي في الدوري منذ ديسمبر 2023، ردَّ فورًا، حيث أعاد المدافع فيديريكو ديماركو كرة عرضية زاحفة عند القائم البعيد في اللحظة الأخيرة فانقض عليها القائد لاوتارو وحوَّلها إلى الشباك «56».

وأعاد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، الذي بدأ المباراة مجددًا على مقاعد البدلاء، التوازن بين الفريقين بضربة رأس «82»، وكان بإمكانه منح فريقه الفوز، لكنه بالغ في رفع كرته في الدقيقة «88»، غير أنَّ طوق النجاة لإنتر جاء من المتألق دائمًا لاوتارو الذي استغل ركلة ركنية تعامل معها دفاع نابولي بشكل سيئ، فمنح فريقه الفوز في الوقت بدل الضائع «90+1».

وواصل إنتر، الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بدايته المثالية رافعًا رصيده إلى تسع نقاط، واستعاد الصدارة مؤقتًا بفارق نقطتين من كومو، بانتظار مباراة روما أمام أتالانتا برجامو لاحقًا.

أما نابولي، وصيف إنتر في الموسم الماضي، الذي يتولى تدريبه منذ يوليو ماسيميليانو أليجري، فتراجع إلى المركز الـ 13 برصيد ثلاث نقاط.