النصر يفقد فيليش أمام أبها

تأكد غياب البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة أبها، الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي بداعي الإيقاف، لتراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام الاتحاد، السبت.

ونال فيليش البطاقة الصفراء بعد تدخله على الكولومبي ريتشارد رويس، لاعب الاتحاد، في الدقيقة «69» من المباراة التي جرت على ملعب الإنماء في جدة، ضمن خامس جولات الدوري، وانتهت بخسارة فريقه 1ـ2، وبذلك رفع حصيلته إلى أربع بطاقات صفراء، ما يعني إيقافه مباراة واحدة، وبالتالي غيابه عن مباراة أبها المقبلة.

وكان البرتغالي فيليش حصل على ثلاث بطاقات صفراء خلال مباريات فريقه ضد الفتح والاتفاق والتعاون في جولات الدوري الأولى والثالثة والرابعة على التوالي.

وشارك فيليش أساسيًّا في جميع مباريات فريقه بالدوري خلال الموسم الجاري، وسجَّل هدفين وصنع مثلهما.