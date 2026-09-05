بنتيجة تكرّرت مرتين.. الاتحاد يكسر تفوق النصر

استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ذاكرة الفوز على منافسه النصر، وهزمه بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ، مساء السبت، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي، مكرِّرًا هذه النتيجة أمامه للمرة الثالثة في البطولة.

وسجَّل النيجيري جورج إلينيخينا، مهاجم الاتحاد، ثنائية فريقه في الدقيقتين 4 و22، فيما جاء هدف النصر الوحيد «36» بتوقيع البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط.

وكسر الاتحاد تفوُّق النصر الذي حسم مواجهتَي الفريقين خلال الموسم الماضي، وحقق أول فوزٍ له في «كلاسيكو» الدوري منذ الانتصار 3ـ2، في 7 مايو 2025.

وسبق للفريق الجدَّاوي الفوز بنتيجة 2ـ1 ذاتها على النصر في دوري المحترفين مرتين، الأولى 30 مايو 2021، والثانية 6 ديسمبر 2024.

وارتفع عدد انتصارات الاتحاد على منافسه العاصمي في «المحترفين» إلى 13، مقابل 15 هزيمةً، وتسعة تعادلات.

وشهدت المباراة الظهور الأول للكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب وسط الاتحاد الجديد، بعد قدومه معارًا من بنفيكا البرتغالي.

ودخل ريوس الملعب مطلع الشوط الثاني بدلًا من زميله مختار علي الذي غادر للإصابة.

وزاد الفوز رصيد «أصفر جدة» إلى 11 نقطةً، وأنهى الجولة محتلًا المركز الرابع، فيما تجمَّد رصيد النصر عند 12 نقطةً، تاركًا الصدارة التي كان يتقاسمها مع الهلال، المتقدم عليه حاليًّا بفارق ثلاث نقاط.