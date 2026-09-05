الفيحاء يضم صفقة التعاون الصيفية

وافقت إدارة التعاون على إعارة تركي الجعدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الفيحاء لمدة موسم واحد، وفق ما كشفت عنه مصادر «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، يأتي قرار الإعارة بعد تقرير الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب الفريق، الذي فضَّل الاستغناء عن خدمات الجعدي خلال الموسم الجاري.

وكان الجعدي «22 عامًا» وقَّع للتعاون، قادمًا من العربي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة ثلاثة مواسم، ولم يخض أي لقاء رسمي.

ومن المنتظر أن يحسم التعاون صفقتين محليتين في الأظهرة الخلفية قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي تغلق غدًا عند الـ 12:00 صباحًا.