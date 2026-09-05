دورتموند ينتزع نقاط هوفنهايم.. وإلفرسبيرج يصدم جلادباخ

عاد فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم من بعيدٍ، وتغلَّب على مضيفه هوفنهايم 3ـ2، السبت، ضمن المرحلة الثانية للدوري الألماني، ليتصدَّر جدول الترتيب بالشراكة مع فرايبورج، وإلفرسبيرج، مفاجأة البداية، مستغلين تعثر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، بالتعادل أمام مضيفه شالكة العنيد.

وفي المباراة الأولى، وبعد فوزه في المرحلة الافتتاحية على هامبورج 2ـ0، وجد دورتموند نفسه متأخرًا قبل نهاية الشوط الأول بهدفين، سجلهما الكوسوفي ليون عبد الله في الدقيقة 45، وتيم ليمبرل «54».

لكنَّ دورتموند قلب تأخره في الدقائق الـ 30 الأخيرة من المباراة بثلاثة أهدافٍ، تناوب على تسجيلها الغيني سيرهو جيراسي «61»، والبرتغالي فابيو سيلفا «66»، والكوسوفي ألبيان حيدري «87» بالخطأ في مرماه. وهذه الخسارة الثانية تواليًا لهوفنهايم بعد سقوطه في الافتتاح أمام كولن بالنتيجة نفسها.

وواصل فرايبورج انطلاقته المثالية حاصدًا فوزه الثاني عقب تغلبه على مضيفه بادربورن 1ـ0 بتوقيع ماكسيميليان إيجيشتاين في الدقيقة 26.

واستهلَّ فريق يوليان شوستر مشواره بفوزٍ عريضٍ على فيردر بريمن في المرحلة الأولى برباعيةٍ نظيفةٍ، من بينها ثلاثيةٌ للياباني يوهيتو سوزوكي.

وفرَّط بوروسيا مونشنجلادباخ بفوزٍ في المتناول بعد أن قلبَ إلفرسبيرج، الوافد الجديد، تأخره أمامه إلى فوزٍ هو الثاني له الموسم الجاري 4ـ3.

وسجَّل أهداف إلفرسبيرج الفرنسي دافيد موكوا في الدقيقة 29، وموريس كراتنماخر «66 و90+2»، وفيليكس كيدل «80»، بينما أحرز لمونشنجلادباخ السويدي هيوجو بولين «11 و44»، والأمريكي جوزيف سكالي «56».

وكان إلفرسبيرج افتتح الموسم بفوزٍ مفاجئ، هو الأول له في تاريخ «البوندسليجا» على ليفركوزن 3ـ2، ليتابع عروضه النارية في مشاركته الأولى بين أندية النخبة.