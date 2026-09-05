ريشة: فيليش لم يحجب رؤية بيريرا

أيَّد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، صحّة الهدف الوحيد لفريق النصر الأول لكرة القدم في مباراته مع الاتحاد، السبت، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وسجّل البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب وسط النصر، الهدف بتسديدة، بعد متابعته كرة زميله البرتغالي جواو فيليش المرتدة من حارس المرمى.

وثارت شكوك حول مدى صحته، بدعوى الاشتباه في وجود تداخل من فيليش المتسلل، وحجبه رؤية البرتغالي دانيلو بيريرا، آخر مدافعي الاتحاد، للكرة التي سددها أنجيلو.

وشرح ريشة الحالة قائلًا: «فيليش كان متسللًا بالفعل، لأنه كان موجودًا بين حارس الاتحاد وآخر مدافع، لكنه لم يتداخل في اللعبة ولم يحجب الرؤية عن بيريرا، ولم يؤثر فيه، والمدافع كان يرى مصدر الكرة بوضوح، بدليل محاولته التعامل معها وتشتيتها، لكنه لم ينجح».

وأكد المحلل أحقية الحكم السعودي خالد الطريس في الحصول على تقييم مرتفع، لحسن تعامله مع مجريات اللقاء، وقراءته الجيدة للمواقف.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة بفوز الاتحاد بنتيجة 2ـ1.