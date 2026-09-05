بوستيكوجلو: أهدرنا 6 فرص حقيقية

تحسَّر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على الخسارة 1ـ2 أمام الاتحاد في لقاء «الكلاسيكو»، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، واصفًا النتيجة بالمحبطة.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «من المحبط حقًّا الخسارة. نحن لم نبدأ المباراة بشكلٍ جيدٍ، خاصَّةً في أول 15 دقيقةً، لكنَّ اللاعبين أظهروا إمكاناتهم في الشوط الثاني، وقدَّموا ما عندهم، وكان في إمكانهم التسجيل».

وعن استبعاد البرازيلي ماتيوس بينتو، حارس المرمى، أجاب مدرب النصر: «نواف العقيدي كان جاهزًا، ووضعته في المباراة. لدينا خياراتٌ كثيرةٌ، لكنْ لم نبدأ بالشكل الصحيح، ومع ذلك لم تكن هناك أخطاءٌ، وخلقنا فرصًا عدة».

وأضاف: «عندما تلعب خارج أرضك أمام فريقٍ قوي لا يكون الأمر سهلًا».

وواصل بوستيكوجلو حديثه عن أداء فريقه بالقول: «حارس الفريق الاتحادي تصدَّى لعديدٍ من الفرص، وهذا حال كرة القدم، وفي الركنيات لم يكن إيصال الكرة بالشكل الصحيح».

واستطرد مدرب النصر: «حصلنا على ست فرصٍ خطيرةٍ في الشوط الثاني، والخصم لم يكن لديه فرصٌ حقيقيةٌ. لاعبو فريقي أدوا ما عليهم، ولا يمكن أن أطلب منهم أكثر مما قدموه».

واختتم الأسترالي آنج حديثه بالقول: «بعد الدقيقة 15، كان النصر فقط يحصل على فرصٍ، واللاعبون أثبتوا بأن لديهم شخصيةً حقيقيةً».