فيسينج: تطورنا.. وقدمنا 30 دقيقة رائعة

عدَّد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مظاهر تفوُّق «النمور» أمام النصر، السبت، في «كلاسيكو» الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، مستندًا إلى حجم السيطرة، والفرص التي صنعوها خلال اللقاء.

وفي مؤتمرٍ صحافي بعد الفوز 2ـ1، قال المدرب: «كنا ندرك صعوبة المباراة، خاصَّةً أنها أمام جماهيرنا، وقدَّمنا أداءً رائعًا خلال أول 30 دقيقةً، وكان في إمكاننا تسجيل عددٍ أكبر من الأهداف، والنصر سجل هدفًا من لا شيء».

وأضاف: «الحصول على ثلاث نقاطٍ في مثل هذه الظروف والأجواء الصعبة، وأمام فريقٍ قوي، يُعدُّ أمرًا جيدًا بالنسبة لنا».

وميَّز الألماني بين أداء الفريق في مباراتيه أمام النصر والقادسية قائلًا: «هذه المباراة مختلفةٌ، وتطوَّرنا كثيرًا على الصعيد الفني، وظهرنا فيها بصورةٍ مميَّزةٍ».

وكشف عن اضطراره إلى إدخال الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط الجديد، مع بداية الشوط الثاني «رغم أنه لم يشارك سوى في تدريبٍ واحدٍ قبل المباراة» بسبب إصابة مختار علي.

وتابع: «الجميع تابع ما حدث في المباراة، وشاهد الفريق الذي كان الأكثر سيطرةً والأكثر تهديدًا لمرمى النصر. أعتقد أن أداءَنا كان واضحًا للجميع».

وحول إصابة الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، أوضح: «سنعرف غدًا تفاصيل الإصابة، ومدى جاهزيته. شاهدته بعد المباراة في غرفة الملابس، وكان مبتسمًا، والآن سنحتفل بالفوز، وغدًا تتضح الصورة بشكلٍ أكبر بشأن حالته».

وشرح أسلوبه في اللعب بالقول: «بالنسبة لي، لا يوجد لاعبٌ في الهجوم بمعزل عن الدفاع، فالجميع يعمل مجموعةً واحدةً، دفاعيًّا وهجوميًّا. هذه هي طريقتي، وهذا هو أسلوبي في العمل».

وزاد الفوز رصيد «أصفر جدة» إلى 11 نقطةً، وأنهى الجولة محتلًا المركز الرابع، فيما تجمَّد رصيد النصر عند 12 نقطةً، تاركًا الصدارة التي كان يتقاسمها مع الهلال، المتقدم عليه حاليًّا بفارق ثلاث نقاط.