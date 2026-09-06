مع عودة موسيالا.. بايرن يتعثر .. وليفركوزن يضرب بالأربعة

تعثر فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم بالتعادل 0ـ0 أمام مضيفه شالكة، السبت، ضمن الجولة الثانية للدوري الألماني، وهو الأول له بلا أهدافٍ منذ فبراير 2025.

وفشل شالكة، بطل ألمانيا سبع مراتٍ، في الفوز على بايرن منذ 2011، كما لم يحصد أي نقطةٍ أمامه منذ تسعة مواسمَ، مع سلسلةٍ من 12 هزيمةً متتاليةً.

وعلى ملعب «فيلتينس أرينا»، بدأ الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليسيه، نجما بايرن الدوليان، المباراة من مقاعد البدلاء، فيما استحوذ الفريق الكرة معظم الوقت، لكنَّه عانى في صناعة فرصٍ واضحةٍ في ظل صمود شالكة، الذي تراجع للدفاع بصلابةٍ، ليحصد أول نقطةٍ له الموسم الجاري.

وسنحت فرصةٌ ممتازةٌ للجناح الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 54 عندما انفرد بالحارس لوريس كاريوس المتقدم، لكنَّ محاولته من فوق الحارس كانت ضعيفةً، فتمكَّن روبن جوسنس من إبعاد الكرة من خط المرمى.

وجاءت أخطر فرص بايرن في المباراة قرب النهاية عندما أطلق كين تسديدةً قويةً من مسافةٍ بعيدةٍ، لكنَّ حارس ليفربول الإنجليزي السابق تألَّق في التصدي لها، وقفز عاليًا، ليبعد الكرة إلى بر الأمان.

وقال كاريوس، الذي اختير أفضل لاعبٍ في المباراة: «هذه هويتنا، وهذا ما يُميِّزنا، ويحقُّ للجميع أن يفخروا بما قدموه اليوم».

وحاول كاريوس تحويل الثناء الذي حظي بها عقب المباراة إلى زملائه في خط الدفاع، وقال لشبكة «كاي ألمانيا»: «كل ما كان عليَّ فعله هو توجيه التعليمات للاعبين: واصلوا التقدم، اضغطوا إلى الأمام وتراجعوا إلى الخلف».

وتعرَّض مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ وحارس مرماه، لصافرات استهجانٍ قويةٍ من قِبل جماهير فريقه السابق في كلِّ مرةٍ لمس فيها الكرة. ويُرجَّح أنها ستكون مباراته الأخيرة في جيلسنكيرشن مع توقُّع اعتزاله نهاية الموسم.

وقال نوير عقب المباراة: «كان من الجميل أن نحقق الفوز، لكن بعض أفراد عائلتي سيكونون سعداء بهذه النتيجة، لذا لا بأس بما آلت إليه الأمور. لقد استمتعت بالمباراة».

وعلى الرغم من التعادل إلا أن بايرن سيحصل على دفعةٍ معنويةٍ بعودة جمال موسيالا الذي كشف عن معاناته من حالةٍ عصبيةٍ بعد سقوطه خلال مباريات الفريق التحضيرية للموسم الجاري.

وفي مباراةٍ أخرى، حقَّق باير ليفركوزن، بطل 2024، فوزه الأول بتخطي ضيفه يونيون برلين برباعيةٍ نظيفةٍ، تناوب على تسجيلها الأرجنتينيان إكي فرنانديز في الدقيقة 1، وفاكوندو ميدينا «28»، والتشيكي باتريك شيك «48»، والجزائري إبراهيم مازة «66».

وعوَّض فيردر بريمن خسارته القاسية بفوزٍ لافتٍ على لايبزيج 3ـ1.

وسجَّل أهداف بريمن التركي إرين دينكجي في الدقيقة 4، ونيكلاس فولكروج «68»، والنمساوي ماركو جرول «80»، بينما أحرز هدف لايبزيج ريدل باكو «90».

وهذه الخسارة القاسية والمفاجئة للايبزيج جاءت بعد استهلاله الموسم بفوزٍ كبيرٍ على بوروسيا مونشنجلادباخ 3ـ0.