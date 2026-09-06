أبطال إفريقيا.. الإفريقي والهلال والمريخ ينتصرون

تغلَّب فريق الإفريقي التونسي الأول لكرة القدم على دجوليبا المالي 1ـ0، السبت، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، فيما سجل الهلال والمريخ السودانيان انتصارين ضمن الجولة نفسها على إيجل نوار البوروندي، وباور ديناموز الزامبي.

وفي المباراة الأولى حمل الفريق التونسي زمام المبادرة منذ البداية، لكنَّه اصطدم بدفاعٍ متماسكٍ. وأبعد مهيب الشامخ، حارس الإفريقي، فرصةً خطيرةً في الدقيقة 22 قبل أن يردَّ صاحب الأرض بتسديدةٍ عبر إسماعيلا سيمبارا «33»، مرَّت إلى جوار القائم.

واستعاد الإفريقي المبادرة بعدها، وكاد البديل بلال آية مالك أن يسجل «62» لولا تصدي حارس دجوليبا للكرة قبل أن ترتد تسديدة غيث الزعلوني من الدفاع، ثم يعيد آية مالك المحاولة بتسديدةٍ، أبعدها الدفاع إلى ركنيةٍ.

ونجح الإفريقي في التقدم بواسطة الصادق قديدة عند الدقيقة 71 بضربة رأسٍ بعد تمريرةٍ عرضيةٍ من فيليب كوزومبي.

وكاد آية مالك أن يضاعف النتيجة بعدها بخمس دقائق، فيما أبعد حارس دجوليبا محاولةً من أسامة بوقرة قرب النهاية.

وفي وقتٍ سابقٍ، سجل الهلال هدفًا في كل شوطٍ عبر ياسر جوباك في الدقيقة 18، وأحمد سالم «28»، ليفوز 2ـ0 على مضيفه إيجل نوار البوروندي. كذلك فاز المريخ 1ـ0 على باور ديناموز عبر أبو بكر بشير بانجورا من ركلة جزاءٍ على ملعب أماهورو في كيجالي، العاصمة الرواندية.

وفي مباراتين أخريين، تعادل يانج أفريكانز التنزاني 1ـ1 مع جابوروني يونايتد البوتسواني، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مباراة فيبرس الأوغندي مع نواذيبو الموريتاني.

وتجرى مباريات العودة 12 و13 سبتمبر الجاري.